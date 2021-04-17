Брюссель, , 16:20 — REGNUM Еврокомиссар Тьерри Бретон в интервью на телеканала Europe 1 заявил, что российские вакцины Европейскому союзу не понадобятся, так как их долго изготавливать, а уже во втором квартале этого года поступят 50 миллионов дополнительных доз Pfizer-BioNTech. Об этом 16 апреля сообщает Le Figaro.

Тьерри Бретон «У меня большое уважение к российским ученым, я не сомневаюсь, что эта вакцина работает <…> но её придется изготавливать, а это займет время <…> у нас это не получится сделать до конца года, так как нужно несколько месяцев, чтобы создать завод и создать дозы, а это около 85−100 дней».

Также, по словам Бретона, российские вакцины не понадобятся, так как во втором квартале ЕС поступят 50 миллионов дополнительных доз Pfizer-BioNTech, из которых во Франции поступят 7 миллионов.

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