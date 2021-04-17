Тюмень, , 16:17 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 54 случая заражения коронавирусом. Об этом 17 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял также 53 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 апреля коронавирусом заразились 34 488 человек. Выздоровели 32 748 человек, скончались 434 пациента с COVID-19.