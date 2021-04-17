Москва, , 16:15 — REGNUM Против российского рэпера Моргештерна возбудили дело за пропаганду наркотиков, об этом сам исполнитель сообщил в своем Instagram.

«Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то ещё юристы, лингвисты и слушают», — прокомментировал возбуждение дела рэпер.

По данным ряда СМИ, поводом стали клипы Моргенштерна «Розовое вино-2» и Family.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность рэпера Моргенштерна. Лига считает, что он «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».

Ранее Моргенштерн совместно с DJ Smash записал клип на песню «Новая Волна». В видеоролике музыканты предстают в виде служителей храма, которые в момент конца света устраивают «последнюю» вечеринку. В новой версии помимо названия, по мнению зрителей, мало что изменилось: только добавился текст Моргенштерна с нецензурной лексикой.

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