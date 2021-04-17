Москва, , 16:09 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом в субботу, 17 апреля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще шесть отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 17 апреля в Москве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +17…+19 °C.