Кабул, , 16:05 — REGNUM В Афганистане трое сотрудников местной полиции погибли в результате взрыва заминированного автомобиля у блокпоста в провинции Герат на северо-западе страны. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на власти Афганистана.

Теракт был совершен в уезде Зинда-Джан. После подрыва автомобиля и гибели полицейских боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали уезд с трех направлений. Боестолкновения продолжались в течение нескольких часов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также совершили нападения на другие районы провинции Герат. но силы безопасности Афганистана смогли их отбить.

В самом городе Герат произошел подрыв мины. Ранение получил один гражданский.