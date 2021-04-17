Киев, , 16:04 — REGNUM Временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин подтвердила, что Вашингтон может увеличить количество американских военных на Украине.

Об этом она заявила в эфире украинского телевидения вечером 16 апреля.

Поверенная США отметила, что прямо в этот момент «десятки тысяч российский военных находятся возле границы Украины и на украинской территории Крыма, и их количество увеличивается. США, наши союзники и партнеры по НАТО в Европе глубоко озабочены этой эскалацией».

Квин заявила, что сейчас на постоянном основании на Украине пребывают 160 американских военных.

«Если, по нашим оценкам, нужды изменятся и количество необходимо будет увеличить, мы рассмотрим этот вопрос», — добавила дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что днем 16 апреля Квин и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приняли участие в церемонии ротации военнослужащих, которая состоялась в международном центре миротворчества и безопасности. В ходе выступления, на вопрос, готовы ли США увеличить присутствие своих военных на Украине, дипломат ответила, что при необходимости это будет рассматриваться властями США.