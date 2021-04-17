Донецк, , 16:03 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов Петровский район Донецка 17 апреля. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что из Марьинки, находящейся под контролем ВСУ, по району поселка шахты «Трудовская» было выпущено семь мин калибром 82 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ тринадцать раз за сутки нарушили перемирие в ДНР.

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