Брюссель, , 15:54 — REGNUM Еврокомиссар Тьерри Бретон в интервью для телеканала Europe 1 заявил, что Европейский союз получит 50 миллионов доз вакцины от COVID-19, обещанных Pfizer-BioNTech, во втором квартале, вследствие чего, по его словам, ЕС сможет вакцинировать до 90% своего населения к середине июля. Об этом 16 апреля сообщает Le Figaro.

Бретон сообщил, что вакцинационная кампания будет продолжать ускоряться в течение нескольких недель. Он напомнил, что Брюссель провел переговоры о доставке 50 миллионов дополнительных доз с Pfizer-BioNTech во втором квартале.

«Вакцины уже изготовлены и готовы к расфасовке, поэтому они будут точно поставлены в апреле, мае и июне. Ожидается, что из 50 миллионов доз Франция получит 7 миллионов».

Тьерри Бретон «Цель состоит в том, чтобы обеспечить всем государствам-членам вакцинацию, по крайней мере, вакцинировать 70% взрослого населения, и это с двойной дозой к середине июля».

Поставки вакцин должны позволить ЕС иметь возможность вакцинировать «более 90%» населения, но прогноз уменьшен до «не менее 70%» из осторожности и для допущения погрешности. Еврокомиссар уточнив, что эта цель «будет выполнена».

Тьерри Бретон «Мы будем в состоянии предоставить государствам-членам возможность вакцинации двумя дозами 70% взрослого населения».

Читайте ранее в этом сюжете: Ле Пен обвинила Макрона в бездействии на фоне дефицита вакцин во Франции