Брюссель, 17 апреля 2021, 15:54 — REGNUM Еврокомиссар Тьерри Бретон в интервью для телеканала Europe 1 заявил, что Европейский союз получит 50 миллионов доз вакцины от COVID-19, обещанных Pfizer-BioNTech, во втором квартале, вследствие чего, по его словам, ЕС сможет вакцинировать до 90% своего населения к середине июля. Об этом 16 апреля сообщает Le Figaro.
Бретон сообщил, что вакцинационная кампания будет продолжать ускоряться в течение нескольких недель. Он напомнил, что Брюссель провел переговоры о доставке 50 миллионов дополнительных доз с Pfizer-BioNTech во втором квартале.
Поставки вакцин должны позволить ЕС иметь возможность вакцинировать «более 90%» населения, но прогноз уменьшен до «не менее 70%» из осторожности и для допущения погрешности. Еврокомиссар уточнив, что эта цель «будет выполнена».
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