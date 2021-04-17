Киев, , 15:48 — REGNUM На Украине сегодня, 17 апреля, началась вакцинация от коронавирусной инфекции сотрудников министерства внутренних дел. Соответствующее заявление главы силового ведомства Арсена Авакова было опубликовано пресс-службой МВД страны.

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Первыми вакцинируют сотрудников, которые более всего контактируют с населением — сотрудники гарнизонов аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделений НГУ (национальной гвардии Украины — ИА REGNUM) в зоне проведения так называемой ООС (операции объединенных сил, то есть зона военных действий в Донбассе — ИА REGNUM), работники общественной безопасности и сотрудники подразделений патрульной полиции.

Затем вакцинируют всех сотрудников системы министерства внутренних дел: национальной полиции, ГСЧС (государственная служба по чрезвычайным ситуациям — ИА REGNUM), национальной гвардии, пограничной службы, сервисных центров, высших учебных заведений, экспертную службу, сотрудников силового ведомства.

Следующий этап — вакцинация членов семей сотрудников министерства.

«Всего с семьями планируем охватить [вакцинацией] около 800 тысяч человек», — говорится в заявлении.

Уточняется, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе.

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Напомним, 16 апреля на Украину доставили 117 тысяч доз вакцины о коронавируса компании Pfizer. Этого хватит для вакцинации 58,5 тысяч человек.