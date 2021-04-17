Киев, , 15:51 — REGNUM Правительство Украины по прежнему даже не рассматривает сценарий, при котором страна в этом году не получит средства от МВФ.

Об этом в интервью GlobalCapital заявил председатель национального банка Украины Кирилл Шевченко, фрагменты интервью сегодня, 17 апреля, цитируют украинские СМИ.

Глава регулятора заявил, что сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами важно для финансирования бюджетных нужд и содействия росту экономики, и позволит поддержать международные резервы на уровне около 30 млрд долларов.

По его словам, откладывание или прекращение программы МВФ может замедлить экономическое восстановление Украины, а недостаток внешнего финансирования может увеличить потребность в поиске средств на внутреннем рынке, который достаточно ограничен.

Шевченко отметил, что основные вопросы, которые должны решить власти Украины и МВФ для возобновления финансирования — актикоррупционные моменты, ограничения на цену газа и действующие фискальные показатели.

Резюмируя, глава НБУ добавил, что Украина рассчитывает получить два транша в текущем году, но каким будет их размер, он предположить затрудняется.

ИА REGNUM напоминает, что виюне 2020 года МВФ утвердил для Украины 18-месячную программу в формате stand by для Украины на $5,1 млрд. Первый транш был выплачен немедленно и составил $2,1 млрд, для выделения остальных средств стороны уже почти год не могут достичь компромисса.