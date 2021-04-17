Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM Депутаты Государственной думы РФ от Ростовской области отчитались о доходах за пандемийный 2020 год. Данные деклараций опубликованы на сайте нижней палаты Федерального собрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рекордсменом стал бывший мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев («Единая Россия»), чей годовой доход превысил 13 млн рублей. Для сравнения: годом ранее он заработал 11,3 млн рублей. Список недвижимости и автопарк изменений практически не претерпели.

Алексей Кобилев («Единая Россия»), ранее возглавлявший список богатейших народных избранников с Дона, заработал 11,1 млн рублей. Для сравнения: годом ранее он был лидером по уровню доходов с доходом в 11,8 млн рублей. Список недвижимости, находящейся в собственности у Кобилева, изменился. В частности, сократилось число земельных участков. При этом он владеет четырьмя домами, имея доли ещё в четырех, семь квартир, три гаража, пять нежилых помещений и доли в двух нежилых здания и четыре овощехранилища. Автопарк у народного избранника прежний.

Годовой доход Сергея Иванова (ЛДПР) позволил ему подняться на третью строчку списка. Он заработал 6,3 млн рублей — почти на полмиллиона больше, чем в 2019 году. Ему принадлежат доли земельного участка, жилого дома. У него есть парусная лодка «Контест 34» и автоприцеп МЗСА 821 711.

Как и годом ранее, меньше всех заработал Максим Щаблыкин («Единая Россия»). Его доход составил 5,2 млн рублей. Вдвое сократился годовой доход его супруги — до 20,7 млн рублей.

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