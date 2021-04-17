Киев, , 15:36 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают заявление министр здравоохранения Максима Степанова о том, что страна должна начать производство собственной вакцины от коронавируса и предоставить государственные гарантии производителям, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 апреля.

Политический эксперт Елена Дьяченко напоминает, что украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским уже потратила 81 млрд грн на «непонятные проекты», и только после этого Степанов публично признал, что Украине надо производить собственную вакцину от коронавируса.

«Услышав заявления цивилизованных государств о намерениях производить собственные вакцины, власть «слуг», год нам рассказывающая, как невозможно производить вакцины в Украине, окончательно провалив закупки, устами главы минздрава заявила, что надо было таки производить, и выход из кризиса таки в этом… Правда, Степанов заявил, что ему для этого нужны государственные средства… какое прозрение — необходимо собственное производство», — саркастически отмечает она.

С Дьяченко согласился Петр Вдович, намекнувший, что у власти во главе с Зеленским отсутствует стратегическое мышление, а есть «ситуативное реагирование, как у собаки Павлова».

Вместе с тем, политический аналитик Алексей Калиниченко напомнил, что из украинских топ-политиков только глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук договорился о производстве вакцины на Украине.

«Никто из западных производителей — «Пфайзер», «Модерна» и т. д. — не даст Украине лицензию на производство вакцины, чтобы не создавать себе конкурента. Единственный вариант, который мы увидели за все время пандемии — это план производить вакцину «Спутник V» в Харькове, о чем еще полгода назад договорился Медведчук. Сейчас могли бы уже производить 700 тысяч доз своей вакцины по лицензии РФ и спасать украинцев, которые вместо этого гибнут от ковида», — подчеркнул аналитик.

Калиниченко уточнил, что Медведчук договорился обо всех вопросах по производству «Спутник V» с президентом РФ Владимиром Путиным, а у Зеленского и его соратников в принципе нет возможностей такого уровня, чтобы договориться о производстве вакцины на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что ранее, до заявления Степанова, премьер-министр Денис Шмыгальзаявлял, что в мире уже сформировался достаточно широкий рынок вакцин против COVID-19, поэтому Украине эффективнее закупить вакцины, а не производить свою.