Красноярск, , 15:31 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» переиграл красноярскую команду «Енисей» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

Счет в матче открыл ганский форвард «Оренбурга» Джоэль Фамейе, отличившийся на 28-й минуте. На 36-й минуте хавбек хозяев Александр Зотов также отметился голом и на перерыв команды ушли при равном счете 1:1.

Победу гостям принес гол боснийского защитника Ренато Гойковича, отличившегося на 63-я минуте.

Отметим, по итогам матча «Оренбург» набрал 79 очков и смог подняться на второе место турнирной таблицы ФНЛ. У «Енисея» 53 очка и десятое место.