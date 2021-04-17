Пекин, , 15:30 — REGNUM Администрация гражданской авиации Китайской Народной Республики (CAAC) создала рабочую группу для разработки процесса сертификации беспилотного аэромобиля EH216. Об этом сообщает пресс-служба компании EHang.

Компания EHang стала первым в Китае разработчиком пассажирских беспилотников. В декабре 2020 компания подала заявку на получение сертификата типа двухместного аэромобиля EH216.

Правительству Китая ещё предстоит разработать механизмы сертификации летательных аппаратов нового типа. Для этого при CAAC создана специальная рабочая группа, которая посетила научно-исследовательский центр, производственную и испытательные базы EHang.

«Сертификация типа беспилотного пассажирского аэромобиля EH216 — это инновационный проект, который требует прорыва в традиционном процессе сертификации при сохранении устоявшихся стандартов», — отметили в CAAC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре беспилотный аэромобиль EH216 прошёл испытания в Сеуле.