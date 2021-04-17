Киев, , 15:27 — REGNUM Компромисс с Россией для властей Украины возможен при одном условии — если Москва прекратит «оккупацию территории и агрессию», — заявил в эфире украинского телевидения поздним вечером 16 апреля экс-президент, глава делегации по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«Тогда будем возрождать Донбасс, тогда и компромисы возможны. Без этого — никаких компромиссов», — сказал Кравчук.

По его словам, если в Киеве будут думать, что отдать президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта, то он «захочет всю Украину», по меньшей мере.

«Дать ему можно только силой, и под дых. Потому что он не пойдет ни на какой компромисс», — истерически заявил глава украинской делегации.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Кравчук не раз заявлял, что Российская Федерация якобы по-прежнему не желает мира в Донбассе, а республики Донбасса «делают всё, что от них требует Кремль».