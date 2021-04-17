Турин, Италия, , 15:31 — REGNUM Португальский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду не будет принимать участи в матче 31-го тура чемпионата Италии с командой из Бергамо «Аталанта». Об этом 17 апреля сообщил главный тренер туринской команды Андреа Пирло, его слова приводит Football Italia.

«У нас серьёзная потеря. Криштиану не примет участие в матче с «Аталантой» из-за мышечной травмы бедра. Для нас было бы слишком рискованно везти его в Бергамо», — заявил он.

Также он высказал надежду на то, что 36-летний футболист сможет восстановиться к 21 апреля, когда состоится матч 32-го тура итальянской серии с участием «Ювентуса» и команды «Парма».

Отметим, матч между «Ювентусом» и «Аталантой» в матче 31-го тура чемпионата Италии состоится 18 апреля и начнется в 16:00 мск. В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл в составе своего клуба в 27 матчах и отметился в них 25 голами и тремя голевыми пасами.