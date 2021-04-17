Киев, , 15:16 — REGNUM На Украине в ближайшее время может быть назначен генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, сообщает 17 апреля издание «Европейская правда».

Согласно источнику, соответствующее поручение сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, такое назначение необходимо для «своевременной и результативной» интеграции Украины с ЕС и НАТО.

«Критически важная часть этой работы возложена на правительственный офис — от экспертизы всех проектов нормативно-правовых актов на соответствие праву ЕС к координации процесса адаптации законодательства. Около двух лет правительственный офис чрезвычайно нуждается доукомплектации штата, и, особенно, избрание сильного менеджера на должность генерального директора», — заявила вице-премьер.

СМИ напоминают, что ранее, до осени 2019 года, вакантный пост занимала сама Стефанишина. Объявленный после ее ухода правительства кадровый конкурс не дал результата, а в января 2020 года ситуация стала критической, поскольку свой пост покинула и.о. руководителя офиса Юлия Горячая. В материале говорится, что правительству на кадровую проблему стали усиленно намекать в ЕС, заявив, что хотели бы увидеть правительственный офис по евроинтеграции с полностью укомплектованным штатом.