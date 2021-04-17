Одесса, Украина, , 15:30 — REGNUM В Одессе снова осквернили импровизированный мемориал погибшим 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, сообщает 17 апреля издание «Таймер».

По информации местного СМИ, неизвестный изрезал и пытался сорвать приклеенные к забору листы бумаги с траурными стихами и информацией о людях, погибших семь лет назад.

В издании также напомнили, что аналогичное произошло 8 апреля.

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Напомним, 15 апреля пресс-служба национальной полиции Одесской области сообщила, что неизвестные облили красной краской монумент, установленный в память об украинских военных, погибших в Донбассе.