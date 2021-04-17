Томск, , 15:30 — REGNUM Томский футбольный клуб «Томь» и московская команда «Велес» разошлись миром в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Труд» в Томске и закончилась с ничейным счетом 0:0.

При этом футболисты московской команды получили за игру шесть желтых карточек, против двух предупреждений у игроков «Томи».

Отметим, по итогам встречи в активе «Велеса» стало 59 очков, что позволяет клубу находиться на седьмом месте турнирной таблицы ФНЛ. У «Томи» 33 очка и девятнадцатая строчка.