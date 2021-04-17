Киев, , 15:02 — REGNUM Любая власть не должна быть сериалом, а любые решения власти должны соответствовать закону, заявил в одном из телеинтервью 16 апреля спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя введение санкций против оппозиции и её лидера Виктора Медведчука.

Глава украинской Рады в очередной раз подчеркнул, что в законе о санкциях указано, что они вводятся лишь в отношении иностранных граждан, иностранных субъектов.

«Что касается граждан Украины, то моя позиция была и остается постоянной. Если они граждане Украины, то сегодня у нас в рамках действующего законодательства, в рамках уголовно-процессуального кодекса есть много механизмов для того, чтобы привлечь их к ответственности. Если мы хотим, чтобы это соответствовало законам о санкциях — нужно вносить изменения в закон о санкциях. Но лично я считаю, если человек — террорист или человек, который финансирует терроризм, или действует в интересах государства-агрессора, то у нас есть много статей, в том числе статья 111 о государственной измене, по которой и нужно привлекать», — отметил Разумков.

ИА REGNUM напомним, после введения санкций сам Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес, добавив, что оппозиционеры готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды президента Владимира Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране. Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков единственный из топ-политиков, входящих в Совнацбез, воздержался при голосовании за введение санкций.