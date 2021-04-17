Москва, , 14:56 — REGNUM «АЭРОФЛОТ» НЕ ЗАКРЫЛ ЗАМКИ КАПОТОВ

Аэропорт Ростов-на-Дону. При выполнении послеполетного осмотра самолёта наземным персоналом были обнаружены не закрытые два замка капотов левого двигателя. Самолёт повреждений не имеет, от полетов не отстранялся. Самолет В-737, рейс «Москва (Шереметьево) — Ростов-на-Дону». «Аэрофлот».

В «ЮТЭЙР» ПОПАЛА МОЛНИЯ?

Аэропорт Москва (Внуково). При выполнении послеполетного осмотра самолёта обнаружены следы от поражения разрядом атмосферного электричества на левой стороне фюзеляжа в районе индикатора угла атаки. Проводится оценка степени повреждения воздушного судна. Самолет В-737, рейс «Геленджик — Москва (Внуково)». Авиакомпания «ЮТЭЙР».

В БОИНГ-738 «ЮТЭЙР» ПОПАЛА ПТИЦА

Аэропорт Сочи. При заходе на посадку на этапе выравнивания, по докладу командира, произошло столкновение с птицей, в нижнюю часть фюзеляжа. Посадка прошла благополучно. При осмотре на стоянке следов попадания птицы и повреждений не обнаружено. Самолёт В737−800, рейс «Москва (Внуково) — Сочи». Авиакомпания «Ютэйр».