Лондон, , 14:57 — REGNUM Нападающий лондонского футбольного клуба «Арсенал» Эдвард Нкетиа может перейти в состав другой лондонской команды — «Вест Хэм». Об этом 17 апреля сообщает «Yahoo!».

По данным источника, руководство «Вест Хэма» намерено начать вести переговоры о приобретении в свой состав 21-летнего футболиста во время летнего трансферного окна.

Отметим, Эдвард Нкетиа является воспитанником «Арсенала» и в нынешнем сезоне провел в составе клуба 27 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами и одним голевым пасом. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.