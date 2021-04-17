Тегеран, 17 апреля 2021, 14:42 — REGNUM Инцидент на ядерном объекте в Исламской Республике Иран в городе Натанза является диверсией — на объект было пронесено взрывное устройство, которое сдетонировало. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает телерадиовещательная корпорацияIRIBсо ссылкой на данные комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики Меджлиса Исламской Республики Иран.
Напомним, что инцидент на ядерном объекте в Натанзе произошел 11 апреля. Было объявлено, что авария произошла на распределительной электросети ядерного объекта. Степень ущерба не уточнялась, хотя по некоторым данным она оказалась значительной, была как минимум повреждена система электроснабжения центрифуг по обогащению Урана.