Рим, , 14:54 — REGNUM Боснийский нападающий римской футбольной команды «Рома» Эдин Джеко по окончании нынешнего сезона покинет свой клуб. Об этом 17 апреля сообщает журналиста Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что, несмотря на то, что у 35-летнего футболиста есть еще один год по контракту с «Ромой», стороны намерены расстаться по окончании сезона, так как зарплата игрока в размере €7,5 млн в год является слишком высокой для римской команды.

Также указывается, что агент форварда проведет встречу с гендиректором «Ромы» Тиаго Пинто для того, чтобы разрешить данную ситуацию.

Отметим, Эдин Джеко играет в составе клуба из Рима с 2016 года. В нынешнем сезоне выступил за «Рому» в 30 матчах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами.