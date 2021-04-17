Анкара, , 14:53 — REGNUM Два больших десантных корабля (БДК) Северного флота ВМФ России «Александр Отраковский» и «Кондопога» прошли через пролив Босфор и вошли в Черное море. Об этом 17 апреля сообщает турецких газета Hürriyet.

«Военные корабли ВМФ (России) «Александр Отраковский» с бортовым номером 031 и «Кондопога» с бортовым номером 027 прошли через Дарданеллы и пересекли Черное море», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео прохождения российских кораблей через проливы.

Также указывается, что катер береговой охраны Турции из соображений безопасности сопровождал российские военные корабли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отряд боевых кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море в рамках масштабных военных учений ВС России.