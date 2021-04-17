Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Роль злодея Отто Октавиуса в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой» исполнит британо-американский актёр Альфред Молина. Об этом Молина сообщил в интервью журналу Variety.

Альфред Молина исполнит роль Отто Октавиуса — антагониста главного героя — в фильме 2004 года «Человек-паук 2». В новом иноверью он подтвердил, что вернётся к этой роли и в третьей части фильма.

«Это очень захватывающе — вернуться через 17 лет к той же самой роли. Особенно учитывая, что за эти годы у меня появился второй подбородок, морщины и боли в спине», — отметил Молина.

Он добавил, что при съёмках нового «Человека-паука» создатели применят цифровые технологии для того, чтобы антагонист главного героя выглядел моложе.

Выход фильма «Человек-паук: Нет пути домой» запланирован на декабрь 2021 года. Главную роль в Питера Паркера исполнил английский актёр Том Холланд.

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