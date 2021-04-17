Кызыл, , 14:09 — REGNUM В Туве сотрудник ГИБДД случайно ранил несовершеннолетнюю во время погони за нарушителем. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

Сообщается, что днем 16 апреля в полицию поступило сообщение о неизвестном водителе в городе Ак-Довураке, который управляет машиной в состоянии алкогольного опьянения. На место выехал наряд ДПС, обнаружив автомобиль полицейские подали нарушителю сигнал об остановке, но тот попытался скрыться.

Полицейские преследовали нарушителя и неоднократно требовали остановиться, но нарушитель не реагировал и выехал на автодорогу «Ак-Довурак — Тээли», была создана реальная опасность для других участников движения. В этот момент подоспел второй экипаж ДПС, полицейские приняли решение открыть огонь.

Сперва были сделаны два предупредительных выстрела в воздух, затем начали стрелять по задним колесам машины. В итоге транспортное средство удалось задержатьв холмистой местности на 11-м километре указанной автодороги.

Оказалось, что в преследуемом автомобиле находилась несовершеннолетняя пассажирка. Она получила ранение. Ребенка госпитализировали, его состояние оценивается как стабильное.