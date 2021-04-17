Неаполь, Италия, , 14:24 — REGNUM Главный тренер неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо продолжит свою профессиональную деятельность во флорентийской команде «Фиорентина». Об этом 17 апреля сообщает Sportface.it.

По данным источника, руководство «Фиорентины» и 43-летний специалист достигли соглашения об условиях его контракта.

При этом ожидается, что Гаттузо заключит соглашение с флорентийским клубом сроком на два года с возможностью продления его еще на один сезон. Действие контракта начнется перед началом сезона-2021/2022.

Отметим, на данный момент команда «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 59 очков после 30 туров. У «Фиорентины» 30 очков и пятнадцатое место.