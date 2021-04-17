Донецк, , 14:24 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных лабораторных исследований подтвердили 134 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 17 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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«У 53 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — добавили в минздраве.

Всего в республике по состоянию на 17 апреля зарегистрировали 31 253 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 24 291 человек выздоровел, 2389 — скончались. 4773 пациента на данный момент получают лечение.

За сутки зарегистрировали 110 пациентов с диагнозом «пневмония», 91 из них был госпитализирован. На лечении с диагнозом «пневмония» находятся 1188 пациентов, 550 из них — на кислородной поддержке. За сутки число нуждающихся в кислородной поддержке увеличилось на 32 человека.