Пекин, , 13:47 — REGNUM Среди всех патентных заявок за последние 10 лет в области технологий искусственного интеллекта на долю китайских организаций приходится 74,7%. Об этом сообщает портал CnTechPost со ссылкой на итоговый отчёт ежегодной конференции китайской индустрии искусственного интеллекта (2020 China Artificial Intelligence Industry Annual Convention).

В отчёте говорится, что в период с 2011 по 2020 год во всём мире было подано более 521 тысячи патентных заявок. На долю китайских частных и государственных организаций пришлось около 389 тысяч из этих заявок.

Второе место по количеству патентных заявок в этой сфере заняли США. Отмечается, что число патентов Китая превысило количество патентных заявок США в 7,2 раза.

Среди китайских частных компаний лидерами по числу заявок в этой сфере стали State Grid, Tencent, OPPO, Baidu и Ping An Technology. Научно-исследовательскими организациями с наибольшим числом заявок являются Чжэцзянский университет, Китайский университет электронных наук и технологий в Чэнду, Бэйханский университет, Университет Цинхуа и Южно-Китайский технологический университет.

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