Владимир, , 13:36 — REGNUM Представители Владимирской области в Совете Федерации РФ отчитались о доходах за 2020 год. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе опубликованы на официальном портале СФ.

Представитель от законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова в 2020 году заработала 6 млн 105 тыс. 409 рублей, её супруг — 2 млн 439 тыс. 784 рубля. За год доходы сенаторы выросли более чем на полмиллиона рублей.

Сенатору принадлежит участок земли под огород, квартира и автомобиль Toyota RAV4. У её супруга в собственности находятся три земельных участка и квартира. В пользовании у Хохловой находятся три земельных участка и две квартиры, у её супруга — земельный участок и квартира.

Представитель исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин за год заработал 7 млн 734 тыс. 165 рублей, его супруга — 70 тысяч 645 рублей. По сравнению с 2019 годом доходы сенатора возросли более чем на два миллиона рублей.

Сенатору принадлежат доли трёх земельных участков, девять земельных участков, квартира и доля ещё одной квартиры, два гаража, автомобиль Toyota RAV4 и автоприцеп. У его супруги в собственности жилой дом. В пользовании у сенатора находятся земельный участок, квартира и доля квартиры.