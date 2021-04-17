Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали трех человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Общая сумма их комиссионных превысила 71 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Задержанные предоставляли юридическим и физическим лицам, которые заинтересованы в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Подозреваемые переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в чем оплаты по фиктивным договорам поставки активов или оказания услуг. Все эти договоры конечно же не исполнялись.

В результате преступной деятельности из денежного оборота были выведены порядка 508,8 млн рублей. Общая сумма комиссий преступников составила 71, 2 млн рублей.