Анкасвилл, США, , 13:37 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков, являющийся чемпионом Bellator в полутяжелом весе, во время поединка с американским спортсменом Филом Дэвисом проявил себя, как «настоящий зверь» и его победа является заслуженной. Об этом 17 апреля на заявил пресс-конференции президент организации Скотт Кокер.

«Дэвис — отличный боец, но Немков — настоящий зверь. Немков доминировал, но в четвертом раунде драма вернулась в бой. Тогда многие были заинтригованы», — сказал глава Bellator.

Также он почеркнул, что поединок между Немковым и Дэвисом был «отличным боем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вадим Немков одержал верх над представителем США Филом Дэвисом в бою, на котором стоял его титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе, проходившем в Анкасвилле (США).