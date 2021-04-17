Нью-Йорк, США, , 13:37 — REGNUM Имена трех звезд прошедшего игрового дня определили в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба НХЛ.

Первой звездой дня признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли, который оформил дубль в победном для своего клуба матче регулярного чемпионата лиги с командой «Калгари Флеймз» (2:1).

Второй звездой дня стал вратарь «Бостон Брюинз» Джереми Свэйман, сыгравший «на ноль», отразив все 25 бросков по своим воротам, в победной встрече своей команды с клубом «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0).

Третьей звездой дня признан форвард «Миннесота Уайлд» Ник Бонино, набравший два очка (шайба + результативная передача) в победном для его клуба матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2).