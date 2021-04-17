Москва, , 13:14 — REGNUM Габаритный макет российской лунной станции «Луна-25» доставлен на космодром «Восточный» 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Макет будет использоваться для проведения комплексных испытаний на космодроме. Эти испытания позволят отработать предстартовую подготовку изделия.

Сама лунная станция в настоящее время находится в чистовой камере на предприятии-изготовителе НПО им. Лавочкина. Оригинальное изделие будет отправлено на «Восточный» после завершения заводских испытаний.

«Луна-25» станет первой российской лунной миссией в послесоветский период. Орбитальная часть зонда будет использоваться для дистанционных исследований, а спускаемый аппарат совершит посадку в районе южного полюса Луны.

Миссия позволит изучить состав лунного грунта, а также выбрать подходящие площадки для посадки следующих миссий. Запуск «Луны-25» запланирован на осень 2021 года.

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