Осака, Япония, , 13:13 — REGNUM Российская сборная по фигурному катанию стала победительницей командного чемпионата мира, который проходил в Осаке.

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла в последнем виде соревнований — произвольной программе в одиночном женском разряде, в еще одна российская спортсменка — Елизавета Туктамышева — стала в данной дисциплине третьей.

В результате этого национальная команда России по фигурному катанию заняла первое место на командном чемпионате мира, набрав в общем зачете 125 очков. На втором месте сборная США (110 очков), на третьем — национальная команда Японии (107).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские фигуристыАнастасия Мишинаи Александр Галлямовстали победителями в произвольной программе в парном разряде на командном чемпионате мира.