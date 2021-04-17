Нейпьидо, , 13:06 — REGNUM Военные власти в Мьянме освободили по амнистии более 23 тысяч заключенных, в том числе иностранных граждан. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает агентство Синьхуасо ссылкой на решение Государственного административного совета Мьянмы.

Сообщается, что сегодня были отменены приговоры 23 047 граждан Мьянмы и 137 заключенных-иностранцев. Данное решение было принято по случаю традиционного буддийского Нового года, а также по гуманитарным соображениям и с учетом отношений Мьянмы с другими странами.

Также отмечается, что в ряде случаев смертельные приговоры заменены на пожизненное заключение, крупные сроки сокращены.

Стоит отметить, что в феврале 2021 года, сразу после очередного военного переворота, военные власти Мьянмы также освободили более 23 тысяч заключенных.