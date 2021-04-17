17 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Заокеанский союзник из положительного актива становится для Варшавы активом токсичным. Он не создает для нее каких-то новых возможностей для геополитической игры, а, напротив, сковывает маневренность Польши на западном (через Германию) и на восточном (через Украину) направлениях. Намекая Берлину и Москве на необходимость совместно решать украинский вопрос, США тем самым выводят его из статики, что порождает угрозы для Варшавы.

Станислав Стремидловский, , 17:21 — REGNUM



Флаги Польши и США Elevatorrailfan

Когда профессор Казимеж Кик, политолог из Ягеллонского университета в Кельце, в эфире Polskie Radio 24 заявил, что «Россия рассматривает Польшу как американский инструмент в нашей части Европы, а также в игре за Украину», добавив, что «это плохой знак для Польши», возникал вопрос: а что случилось?

Москва давно воспринимает Варшаву в качестве проводника политики США как в Европейском союзе, так и на восточном направлении постсоветского пространства. Вчера, 16 апреля, это еще раз подчеркнул МИД России в своем заявлении: «Обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов». Но и в самой Польше тоже никогда не скрывали ориентации на Вашингтон. Хотя польское общество и неоднозначно относится к этому, выдвигая аргументы за и против, в целом альянс с заокеанским союзником признается необходимым и важным. Причем вне зависимости от состояния дел в НАТО. В 2015 году правительство коалиции «Гражданская платформа» (PO) и Польской крестьянской партии (PSL) получило от администрации президента США Барака Обамы согласие на размещение в Польше на ротационной основе американского военного контингента. Вслед за этим администрация Трампа подтвердила решение предшественника и даже расширила эту программу. Новая администрация Байдена тоже пока не выводит американские войска из Польши.

Анджей Дуда и Дональд Трамп White House

Однако меняется геополитическая обстановка. Белый дом и Госдепартамент США ведут интенсивные политико-дипломатические переговоры с партнерами по НАТО и Россией, где Варшава сидит на запасной скамейке. Польская правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) не может использовать прежние «привилегированные» отношения, которые у нее были с Трампом. Это порождает сомнения у поляков, включая сторонников PiS, относительно того, какие планы Вашингтон имеет на Польшу, если имеет. Выводы они делают неутешительные. Как заявил в интервью проправительственному порталу wPolityca ведущий идеолог «Права и Справедливости» профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский, американцы подали два «очень плохих сигнала». Во-первых, не останавливают «Северный поток — 2» из-за намерения восстановить отношения с Германией. Во-вторых, попросили публично у Турции разрешение на проход кораблей ВМС США в Черное море, а потом неожиданно отозвали его. И хотя Журавский вель Граевский уверен, что Вашингтон еще «разочаруется и в Германии, и в России», на это потребуется время, а тем временем «Центральная Европа, к сожалению, окажется в более трудном положении, чем раньше».

Для Варшавы, которая надеялась охватить своим влиянием Центрально-Восточную Европу (ЦВЕ), заручившись поддержкой США инициативы «Троеморье», это создает стратегическую проблему: а где вообще расположена Польша на политической карте мира? Ее соседи так или иначе выражают себя в двухсторонних и многосторонних региональных альянсах. Что касается Польши, то, по мнению одного польского генерала в отставке, ей нет места ни на севере, ни на юге, ни на западе, ни на востоке, и она должна ограничить себя членством в НАТО и Евросоюзе. Сложность в том, что даже в ЕС есть своя региональная специфика с разностью интересов, не говоря уже о Североатлантическом альянсе. В каком ЕС состоит Польша — «молодых восточноевропейцев», немецко-французском или каком-то еще ином? В каком НАТО? Ведь помимо США и Великобритании в альянсе есть и Турция, которая сотрудничает с Россией и координирует свои действия с ней в воздухе (С-400), на воде (Черное море) и суше (Сирия). Раньше Варшава прислонялась к Вашингтону, но сейчас с его новой политикой она теряет и прежний смысл присутствия американских военных в Польше, потому что непонятно, то ли они ее от кого-то защищают, то ли это просто транзитная точка на пути в Юго-Восточную Азию.

Американские и польские солдаты. Польша Eurocom.mil

Таким образом, заокеанский союзник из положительного актива становится для Варшавы активом токсичным. Он не создает для нее новых возможностей для геополитической игры, а, напротив, сковывает маневренность Польши на западном (через Германию) и на восточном (через Украину) направлениях. Намекая Берлину и Москве на необходимость совместно решать украинский вопрос, США тем самым выводят его из статики, что порождает угрозы для Варшавы. Киев может или вернуться в российскую орбиту, или стать границей с Россией для Западной Украины, которая в этом случае окажется обременением для польской политики и экономики. В последний раз заход на Западную Украину обернулся для Польши войной с большевиками, приращением территорий по условиям Рижского мира, что, впрочем, с более катастрофическим результатом для нее был затем переигран в сентябре 1939 года. Чтобы сегодня избежать негативного сценария, Варшаве нужно вступать в диалог с Россией, выходить на контакт, начинать консультироваться. Но если в Москве, как говорит профессор Кик, воспринимают Польшу «американским инструментом», то России есть смысл договариваться напрямую с Вашингтоном.

Пока не понятно, как Варшава собирается решать эту проблему. Однако складывается впечатление, что со стороны США не последует серьезных возражений, если Польша станет дистанцироваться от американцев и самостоятельно искать пути налаживания отношений со своими соседями.