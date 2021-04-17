Липецк, , 12:59 — REGNUM Представители Липецкой области в Совете Федерации РФ отчитались о доходах за 2020 год. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе опубликованы на официальном портале СФ.

Представитель в Совете Федерации РФ от законодательного органа государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе в 2020 году заработал 5 млн 643 тыс. 523 рубля (доход остался примерно на уровне 2019 года). Ему принадлежит квартира площадью 37,8 квадратных метра.

Сенатор от областной администрации Олег Королёв отчитался о доходе в 7 млн 883 тыс. 708 рублей. Его супруга заработала 1 млн 667 тыс. 936 рублей. За год доход сенатора вырос примерно на полмиллиона рублей.

Королёву принадлежит участок земли под строительство гаража, квартира площадью 118,5 кв. метра, ещё два гаража и Toyota Land Cruiser-76, его супруге — два приусадебных участка, два дома, гараж и Toyota RAV4. В пользовании у сенатора находится приусадебный участок, жилой дом и квартира, у его жены — ещё одна квартира.

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