Минск, , 13:13 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1384 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 17 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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На данный момент в стране выявили 342 923 случая инфицирования, 2413 из них оказались со смертельным исходом (умерли десять человек за сутки).

333 373 инфицированных выздоровели (за сутки был выписан 1401 человек).

В республике с начала пандемии выполнили 5 647 213 тестирований на SARS-CoV-2, 19 379 из них пришлись на минувшие сутки.