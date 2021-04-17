Осака, Япония, , 13:07 — REGNUM Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей в одиночном женском разряде на командном чемпионате мира (ЧМ) по фигурному катанию (World Team Trophy), который проходит в Осаке. Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам своего исполнения произвольной программы Щербакова смогла набрать 160,58 балла.

Второе место заняла представительница Японии Каори Сакамото с результатом 150,29 балла. Третьей стала еще одна российская фигуристка — Елизавета Туктамышева — которая получила 146,23 балла.

Отметим, по итогам последнего вида соревнований, сборная России набрала 125 баллов и стала победительницей в общем зачете командного чемпионата мира. Второе место у сборной США — 110 баллов, третье у национальной команды Японии — 107 баллов.