17 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Столь же беззаветная, сколь и бездумная борьба украинской Зеленой власти против олигархата местного разлива привела к естественному результату: росту цен на дизельное топливо и сжиженный газ, а также перспективе дефицита этих товаров. И это в канун сельскохозяйственной страды!

Андрей Ганжа, , 15:35 — REGNUM 19 февраля 2021 года на заседании Совета национальной обороны и безопасности Украины под председательством президента Владимира Зеленского и секретарствованием ветеринар-юриста Алексея Данилова было принято историческое решение «принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины». Короче — национализировать трубопровод «Прикарпатзахидтранс». 11 марта украинские силовики провели первые обыски в компании Glusco, владельце сети заправок на Украине (в 105 АЗС сети, семи нефтебазах и 13 офисах компании).

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

В национализации как явлении нет ничего нового. При определенной форме фантазии ее истоки можно проследить еще из Древнего Египта. Ну, а в последний век кто ею только не занимался: от «тиранических» большевиков до «демократических» американцев. Занимаются и сейчас, причем достаточно успешно. «Тиран» Лукашенко национализировал Оршанский авиаремонтный завод «Минскинтеркапс» — и ничего: вертолеты ремонтируют и таблетки производят.

Заседание СНБО. 19 февраля 2021 President.gov.ua

Однако в белорусских случаях внимательно просчитывались возможные результаты национализации. В первую очередь — рынки заказов, сбыта и поставок сырья. В украинском случае всё это связывается с популистической программой «борьбы с олигархами» и, скорее, напоминает команду «фас», а не тщательные предварительные просчеты.

Под раздачу Зеленского в настоящий момент попало всего три олигархические персоны, причем две из них — по явному хотению американцев (Коломойский и Фирташ). А Виктор Медведчук — это уже персональный каприз Владимира Зеленского: уж слишком рьяно рос рейтинг его «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) в начале года. Но исполнение желаний всегда, согласитесь, влечет за собой расходы. И эти «расходы» в украинском случае просчитаны явно не были.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании «Роснефть», который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Швейцарская Proton Energy Group S.A. — это гражданин Израиля Нисан Моисеев, и с 2016 года компания является единственным поставщиком продукции НК «Роснефть» на Украину. В 2020 году она поставила на Украину 1,74 миллиона тонн дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тысячи тонн (22,3%) сжиженного газа.

18 марта в «Протоне» сообщили, что они приняли «решение прекратить сотрудничество и прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года». Причины три: избыточное внимание СБ Украины, рекомендовавшей участникам украинского топливного рынка «не сотрудничать с «Протоном»; «наезд» на Glusco и, что особо трогательно, февральский арест украинскими властями «технологического объема дизельного топлива в трубопроводе, который принадлежит компании». Общей стоимостью в $75 миллионов. То есть банальный отжим товара.

Но это далеко не все. Кроме российского топлива «Роснефти» Украина покупает белорусскую горючку с НПЗ в Мозыре. Но в начале года было сообщено о плановом ремонте на заводе и о возможном снижении поставок нефтепродуктов на Украину с 240 до 120 тысяч тонн в месяц. В результате, по мнению Сергея Куюна, директора консалтинговой группы «А-95», «к маю запасы дизтоплива, которых якобы много (но сколько никто не знает) и которые обязательно помогут пройти апрель, иссякнут. И теперь рынку необходимо будет найти… 300 000 т дизтоплива (почти 50% баланса) и минимум 40 000 т сжиженного газа (25% рынка).

А дальше — ухмылка «антиолигархической борьбы». Одним из немногих, кто в такой ситуации может оказать Украине реальную помощь, становится другая жертва «охоты Зеленского» — Игорь Коломойский. Его Кременчугский НПЗ способен нарастить переработку, закрыв как минимум на 30% возникающую дырку в топливном балансе ближайших месяцев. Но стоит ли сомневаться, что за каждую скормленную калорию Игорь Валерьевич потребует от президента множество мелких услуг?

Игорь Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но Коломойский — не панацея. Киеву следовало бы понимать, что топливо на Украине — это даже не Кременчугский НПЗ — это Россия и Белоруссия. Трейдера можно сменить быстро, а вот поставщика — нет. Да и с трейдером не все просто. Сразу после заявления «Протона» на это место положила глаз эмиратская Coral Energy, громогласно заявившая о том, что уже ведет переговоры и консультации с действующими контрактодержателями топлива «Роснефти» на Украине. Но с начала апреля, после дерзкого старта, она исчезла из публичного украинского пространства.

Оно и понятно. Ведь топливо — это уже давно не только бизнес, но прежде всего политика. И Украине следовало бы смотреть хотя бы на шаг вперед, когда она учила Лукашенко жизни и демократии после прошлогодних летних протестов. Да и с «Прикарпатзахидтрансом» следовало бы сначала подумать, потому что на 51% эта труба принадлежит «Нефтебитумному заводу», близкого к Батьке белорусского бизнесмена Николая Воробья.

Ну, и кто сейчас может помешать Путину и Лукашенко в два баритона спеть Зеленскому «арию Джина» из мультика про Мюнхгаузена?

Владимир Путин и Алескандр Лукашенко President.gov.by

Я с испугом позвонил знакомым аграриям, но те успокоили: зимой цены на топливо были «щадящие», и все, «у кого голова есть», набили себе запас на наступающий сезон. Но о будущем, если сохранится нынешняя тенденция, они стараются не думать.

А вот простым потребителям думать приходится. И не только в связи с неутомимым ростом цен на продукты, а и на каждой заправке. Украинский ресурс enkorr.ua проводит регулярный мониторинг цен на топливо. По его данным, «цены на дизельное топливо в крупно‑ и мелкооптовом сегментах рынка за два дня (13−14 апреля — А.Г.) выросли на 540 грн/т (+2,13%) и 36 коп./л (+1,66%) соответственно». Но даже не это самое печальное, а то, что, «по словам трейдеров, на рынке начал ощущаться дефицит ресурса, многие продавцы решили придержать продукт, остальные предпочли повысить стоимость». То есть начавшееся повышение цен — это не разовое событие, это процесс.

В мае прошлого года президент Зеленский назвал себя и своего премьера Дениса Шмыгаля «мастерами спорта по борьбе с коронавирусом». Разгул болезни и провал вакцинации не дают оснований для такого оптимизма, но в отношении метания бумерангов нельзя не признать: команда это делает мастерски.