Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Победителем премии «Энни» (Annie Award) в категории «Лучший анимационный фильм» 2020 года признан мультфильм студии Pixar «Душа» режиссёров Питера Доктера и Кемпа Паэурса. Об этом сообщается на сайте премии.

Церемония вручения премии прошла 16 апреля в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. В борьбе за победу в главной номинации также участвовали мультфильмы «Вперёд», «Семейка Крудс: Новоселье», «Семья Уиллоби» и «Тролли. Мировой тур».

Премию в категории «Лучшая короткометражная работа» получил мультфильм «Воспоминания» (Souvenir, souvenir). Лучшей независимой работой признана анимационная картина «Легенда о волках» (WolfWalkers). Эта работа также победила в категории «Лучший дизайн персонажей».

Премия «Энни» вручается Калифорнийским филиалом Международной ассоциации анимационного кино ASIFA с 1972 года. Первоначально эта награда вручалась за индивидуальные достижения в анимации за всю карьеру, однако с 1992 года были добавлены номинации для отдельных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте мультфильм «Душа» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм».

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