Донецк, , 13:12 — REGNUM Украинские боевики тринадцать раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой народной республике, сообщили 17 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

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Под обстрелами боевиков ВСУ оказались населенные пункты: Крутая Балка, Донецк («Вольво-центр», терминал аэропорта), Веселое, Жабуньки, Александровка, Старомихайловка.

Силовики украинской армии атаковали территорию республики из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм, ПТУР (противотанковыми управляемыми ракетами), из БТР/БМП, гранатометов РПГ/СПГ, АГС, стрелкового оружия. По территории республики было выпущено 89 единиц боевых припасов.

Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Напомним, в предыдущие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня.