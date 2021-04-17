Курск, , 12:41 — REGNUM Представитель в Совете Федерации РФ от законодательного органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский в 2020 году заработал 6 млн 030 тыс. 372,95 рубля, его супруга — 501 тыс. 082,99 рубля. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах сенаторов опубликованы на официальном портале СФ.

За год доходы Рязанского снизились на 1,3 миллиона рублей.

Сенатору принадлежит доля квартиры, жилой дом, дача, гараж, автомобиль Volvo, надувная лодка и прицеп-трейлер. У его супруги в собственности находятся два земельных участка, два жилых дома, доля квартиры и гараж.

Как уже сообщало ИА REGNUM, второй сенатор, бывший губернатор Курской области Александр Михайлов, скоропостижно скончался 4 декабря 2020 года. На этот пост в марте 2021 года был назначен бывший госсекретарь Григорий Рапота.

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