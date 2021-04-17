Мадрид, , 13:08 — REGNUM Французский защитник мадридского футбольного клуба «Реала» Рафаэль Варан может стать игроком лондонской команды «Челси». Об этом 17 апреля сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, в переходе 27-летнего футболиста в лондонский клуб заинтересован лично главный тренер «Челси» Томас Тухель.

В то же время, ранее стало известно, что возможностью приобретения игрока также интересуется команда «Манчестер Юнайтед». При этом в «Реале» готовы рассмотреть вариант с возможностью обмена полузащитника.

Отметим, Рафаэль Варан перешел в состав «Реала» из команды «Ланс» за €10 млн. В нынешнем сезоне он сыграл за мадридский клуб в 27 матчах и отметился в них двумя забитыми голами. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года