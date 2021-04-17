Токио, , 13:07 — REGNUM В мае текущего года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намеревается приехать в Японию. Об этом 17 апреля сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что во время своей поездки глава МОК собирается провести встречу с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, а также посетить один из этапов эстафеты олимпийского огня, который будет проходить в Хиросиме.

При этом Бах должен был приехать Хиросиму еще в минувшем году, однако данная поездка была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден выступил в поддержку решимости властей Японии во главе с премьер-министром страны Ёсихидэ Сугой провести летом нынешнего года Олимпийские и Паралимпийские игры, перенесенные в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

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