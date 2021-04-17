Калуга, 17 апреля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 17 апреля начал приём посетителей новый музейный комплекс «Вторая очередь ФГБУК «Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу музея.

Gmik.ru В музее истории космонавтики открылся для посетителей новый комплекс

Центральное место в пространстве нового музейного комплекса занимает музейно-выставочная экспозиция «Ракеты. Корабли. Люди», которая рассказывает о выдающихся достижениях целого созвездия людей, истории и этапах освоения человечеством космоса. На выставке представлены материалы по ключевым программам (пилотируемая и непилотируемая космонавтика, исследования Луны, Марса, Венеры, создание орбитальных станций), основным предприятиям ракетно-космической отрасли и персоналиям, сопричастным к великим космическим событиям. Более 500 экспонатов, среди которых подлинные уникальные образцы ракетно-космической техники, демонстрируются на выставке.

Мультимедийная инсталляция «Медиафасад» длиной 80 м предназначена для демонстрации специализированного видео-контента, освещающего зарождение, развитие и этапы освоения человечеством космического пространства в логике музейно-выставочной экспозиции. Помимо применения традиционных музейных подходов, целый ряд разделов экспозиции использует современные технологии. Выставочный проект «КиноPROCOSMOS» посвящен истории создания фильмов, повествующих о космических путешествиях. На выставке «Икар ХХ века» представлены живопись, графика и декоративно-прикладное искусство, посвященные Юрию Гагарину и теме первого полета человека в космос. Выставка «Космос как искусство» посвящена отражению тем космоса и человека в нем, развития авиации и космонавтики, а также переосмыслению таких архетипических образов как вселенная, звезда, ракета, спутник в современном изобразительном искусстве.