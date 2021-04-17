Ханты-Мансийск, , 12:15 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 17 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 56 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 17 апреля в Югре зарегистрировано 55 254 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 53 929 человека, 788 пациентов с COVID-19 скончались.