Москва, , 12:14 — REGNUM Производство легковых автомобилей в России в первом квартале 2021 года выросло на 13% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

По данным Росстата, в первом квартале 2021 года в России было произведено 365 тыс. легковых автомобилей, что на 13,2% выше показателей 2020 года. В марте с российских конвейеров сошло 146 тыс. автомобилей (+32,3% в сравнении с мартом 2020 года).

Ещё существеннее — на 41,9% — за первые три месяца 2021 года выросли объёмы производства грузового автотранспорта. Также в первом квартале на 6,1% выросло производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств.

В Росстате отметили, что одним из факторов, повлиявших на итоги промышленного производства в марте 2021 года, стало завершение контрактов с длительным циклом производства в машиностроении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые три месяца 2021 года завод КамАЗа сдал для отгрузки потребителям 9796 грузовых автомобилей, что на 32% превысило результаты первого квартала 2020 года.

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